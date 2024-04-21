العالم اليوم - أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على "معاقبة نيتساح يهودا"

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على "معاقبة نيتساح يهودا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 04:21 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه لا علم له بأي عقوبات أميركية على وحدة "نيتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "نيتساح يهودا" التابعة له، هي "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".

وقال: "بعد التقارير حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد إنه لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته".

وأضاف البيان: "يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما صرحت 3 مصادر أميركية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.

ويحظر قانون أميركي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.