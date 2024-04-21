غالانت يعلن جاهزية القوات للمهام الهجومية لمنع التمركز الإيراني في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أثناء تواجده على مقربة من الحدود السورية، زيادة جاهزية القوات للمهام الهجومية لمنع التمركز الإيراني المستمر طوال الوقت في المنطقة.

وقال غالانت: "لقد قمت بدوريات في قطاع هضبة الجولان هذا الصباح مع قائد الفرقة. رأيت الاستعداد الجيد للغاية لقوات الجيش الإسرائيلي هنا في القطاع الشرقي وكيف نمنع تموضع قوات حزب الله وكذلك القوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان، نحن نحتفظ بحرية العمل الكاملة لضرب أي هدف وأي عدو يحاول تعريضنا للخطر.

وأضاف: "في الوقت نفسه، تجري هنا جهود تحضيرية كبيرة جدا للتدريب والتجهيز والإعداد ضد أي تهديد قد ينشأ من الشمال. نحن مصممون على إعادة سكاننا إلى الشمال ولهذا الغرض نقوم بجمع ودراسة المعلومات الاستخبارية ونشر القوات والتدريب والتأهيل حتى نتمكن من تنفيذ هذه المهمة بدقة وسرعة وبجودة عالية".

ووصل غالانت اليوم إلى الفرقة 210، وأجرى تقييما للوضع بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية مع قائد الفرقة، العميد تسيون ريتزون، وضباط مقر الفرقة.

وحصل الوزير الإسرائيلي على تقرير استخباراتي حول محاولات إيران و"حزب الله" ترسيخ وجودهما في جميع أنحاء سوريا، وأصر على تحركات الجيش الإسرائيلي لإحباط العناصر المسلحة في الميدان.

وزادت إسرائيل من وتيرة استهدافها في العمق السوري منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، وتكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بـ "محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري هناك".