الاحتلال: لا نعترف بأي عقوبات أمريكية على وحداتنا العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 05:25 مساءً - أكد جيش الاحتلال أنه لا يعترف بأي عقوبات بأي عقوبات أمريكية على وحداتنا العسكرية، وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فسيتم مراجعته، وفقا لما ذكرته فضائية" القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ارتفاع حصيلة شهداء استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم عن ارتفاع حصيلة شهداء استهداف طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية، على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، إلى 19 بينهم 14 طفلا.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الغارة الأولى استهدفت منزلا لعائلة جودة بمنطقة مخيم أسدود وسط مخيم الشابورة وسط رفح، أسفرت عن استشهاد 4 أفراد، زوج وزوجته وابنتهما، فيما تم إجراء عملية وضع قيصرية لشهيدة حامل، وتمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الرضيع قبل أن تلحق الأم بزوجها وابنتها شهداء.

وأضافت الوكالة، أن الغارة الثانية استهدفت منزلا لعائلة عبد العال شرق رفح، وارتقى فيها 15 شهيدا، بينهم 13 طفلا وامرأتان، فضلا عن وجود عدد من المفقودين، ولا تزال طواقم الإنقاذ تعمل على انتشال العالقين تحت الركام.

واستهدفت سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية أراض زراعية في منطقة خربة العدس شرق رفح، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منازل الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولم يبلغ عن أي إصابات حتى اللحظة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34,097 شهيدا، والإصابات إلى 76,980 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة نشرت الأحد التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ198 على القطاع، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 34097 قتيلا و76980 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.