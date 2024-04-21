نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان في الساعة 10:40 صباح يوم الأحد.

ووقع مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 55.9 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين وعلى عمق 30 كيلومترا، وفقًا لإدارة الأرصاد.

وأعقبه زلزال أصغر بقوة 4.6 درجات كان مركزه في البحر على بعد 23.8 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من هوالين في الساعة 11:07 صباحا.

ولم ترد تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات.

ويأتي الزلزالان يوم الأحد بعد أسابيع من زلزال بقوة 7.2 درجات ضرب تايوان في 3 أبريل وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1100 آخرين.