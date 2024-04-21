نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم الأحد، إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين".

كما كشفت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق، عن استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر يوم الأحد.

هذا وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني الأحد أنه انتشل عددا كبيرا من جثامين الفلسطينيين التي تم اكتشافها في مقبرة جماعية بعد دفنها من قبل القوات الإسرائيلية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.