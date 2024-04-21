نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روح".. ولادة طفلة من رحم فلسطينية قتلت بغارة إسرائيلية على رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولدت طفلة من رحم سيدة فلسطينية قتلت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، حيث لقي 19 شخصا حتفهم يوم السبت في غارات مكثفة على القطاع.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القتلى سقطوا من جراء قصف منزلين وإن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة (عائلة عبد العال).

وصرح محمد سلامة الطبيب الذي يعتني بالمولودة، بأن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.

وذكر أن والدتها القتيلة صابرين السكني كانت حاملا في الأسبوع الثلاثين.

ورأت المولودة النور في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني".

وأفاد أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن شقيقتها ملاك التي قتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة "روح".