العالم اليوم - بتعادل سلبي.. الزمالك يعقد مهمته في كأس الاتحاد الإفريقي

انتم الان تتابعون خبر بتعادل سلبي.. الزمالك يعقد مهمته في كأس الاتحاد الإفريقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 10:21 مساءً - فرض دريمز الغاني المغمور التعادل السلبي على مضيفه الزمالك المصري، الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وبهذا التعادل، سيكون الزمالك أمام مهمة صعبة إيابا حين يحل ضيفا على الفريق الغاني الأحد المقبل في كوماسي.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية للزمالك وتراجع دفاعي للضيوف لامتصاص ضغط اصحاب الأرض.

وتعددت المحاولات الهجومية على مرمى حارس دريمز من جانب محمود عبد الرازق (شيكابالا) والتونسي سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي، لكن من دون نجاعة.