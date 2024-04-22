نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفح تحت القصف..استخراج طفلة من رحم فلسطينية قتلت في غارة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولدت من رحم الموت والقهر، هكذا شهدت رفح ولادة درامية لطفلة من رحم سيدة فلسطينية قُتلت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لقي 19 شخصا حتفهم الليلة الماضية في غارات مكثفة.

قصف رفح

وتشهد مدينة رفح قصفًا كثيفًا، اليوم الأحد، وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القتلى سقطوا من جراء قصف منزلين، وإن من بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة.

وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.

وذكر أن والدتها القتيلة صابرين السكني، كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين. ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني".

وقال أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي قتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة "روح".

غارة تحصد أرواح الأطفال

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن الأطفال الـ13 قتلوا في غارة على المنزل الثاني التابع لعائلة عبد العال، كما قتلت امرأتان في تلك الغارة.

وردا على سؤال عن الخسائر البشرية في رفح، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أهدافا مسلحة مختلفة تعرضت للقصف في غزة، شملت مناطق عسكرية ومواقع إطلاق ومسلحين.

تكدس ما يربو على نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح، حيث نزحوا فرارا من الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق الدمار بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية.

تهدد إسرائيل باجتياح رفح بريا بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب القضاء على مقاتلي حركة حماس لضمان انتصار إسرائيل في الحرب.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح لتجنب سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.

معلومات عن مدينة رفح الفلسطينية

رفح هي مدينة تقع في جنوب قطاع غزة الفلسطيني، تحدها مصر من الشرق والجنوب، وتقع على الحدود الفلسطينية المصرية. تعد رفح واحدة من المدن الرئيسية في قطاع غزة وتمتاز بموقعها الحدودي الحيوي.

تاريخيًا، كانت رفح مركزًا تجاريًا ومدينة حدودية مزدهرة. قدمت العديد من الفرص الاقتصادية والتجارية لسكانها. وتعد معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر من أهم المعابر التجارية والاقتصادية في المنطقة.

ومع ذلك، عانت رفح من العديد من التحديات السياسية والأمنية نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل. تعرضت المدينة لتدمير خلال الصراعات والعمليات العسكرية، وتأثرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان بشكل كبير.

يعيش في رفح مجتمع متنوع من الفلسطينيين، وتشمل السكان العرب المسلمين والمسيحيين. وتعتبر العائلات والقبائل ذات أهمية كبيرة في المجتمع المحلي.

تمثل قضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني قضية حساسة ومعقدة، وتأثرت رفح وسكانها بشكل كبير بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة.