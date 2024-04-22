نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان ويكشف عن نوعها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الأحد أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان.

وقال في بيان إن الطائرة التي أسقطت في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان "كانت تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين".‏

وأفاد الحزب في بيانه بأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها من نوع "هيرمز 450".

"هيرمز 450"

طائرة "هيرمز 450" من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

تصنع هذه الطائرة في شركة "السهم الفضي" وهي شركة تابعة لأنظمة "إلبيت إسرائيل" وهي ثالث أكبر الطائرات دون طيار (UAV) من عائلة هيرمز، التي تضم أيضا "هيرمز 900"، "هيرمز 180" و"هيرمز 1500".

يصل طول "هيرمز 450" إلى 6.1 أمتار، وتزن 450 كيلوغراما، وتستوعب حمولة قدرها 150 كيلوغراما، وتبلغ قوتها 52 حصانا (39 كيلووات).

وتتميز هذه الطائرة بأنها تعتمد على جناح واحد طويل وذيل للأعلى مصنوعين من مواد خفيفة تسهل مهمتها وتمكنها من الاستمرار في الطيران بحرية، وتعمل ضمن آلية الكترونية عالية التشفير تصعب اختراق أنظمتها أثناء التحليق، وفق ما نشره موقع "صوت بيروت أنترناشونال".

وتتجهز هذه الطائرة دون طيار بمعدات كهربائية وبصرية للرؤية الاعتيادية بالإضافة للأشعة ما تحت الحمراء والرادار الموضعي الذي يمكنها من التقاط صور خلال الليل والأحوال الجوية السيئة.

ووفق الموقع ذاته، تعمل الطائرة على بث الصور والمعلومات التي تجمعها إلى محطة أرضية بشكل مباشر ودون فارق في الوقت، وتقوم باعتراض الإشارات اللاسلكية بجميع أنواعها وتنقلها لمحطة ومقر وكالة الأمن القومي الإسرائيلي (SIGINT).

ويمكنها حمل أنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل وقد تم تطويرها لتطلق الصواريخ بطريقتين هما الإسقاط الرأسي والإطلاق شبه الموجه، لكن هذه الصواريخ والقنابل محددة بوزن معين.