نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات وإتلاف ممتلكات في هجوم للمستوطنين على قرية برقا شرق رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجمت مجموعة من المستوطنين مساء الأحد تحميهم القوات الإسرائيلية قرية برقا شرق محافظة رام الله، وأحرقوا حظيرة "بركسا" للأغنام.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت القرية من الجهتين الشمالية والغربية وأحرقت "بركسا" للأغنام يملكها المواطن نظام علي معطان، كما حاول المهاجمون اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه أهالي القرية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد أصيب 5 فلسطينيين مساء الأحد في هجوم المستوطنين على قرية برقا.

وقال صايل إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي فيما أصيب اثنان آخران برضوض وجروح خلال المواجهات التي اندلعت عقب هجوم المستوطنين على القرية.

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية المرافقة للمستوطنين منعت مواطني القرية من إخماد الحريق كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم المستوطنون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.