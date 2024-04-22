العالم اليوم - سان جيرمان يواصل زحفه لحسم لقب الدوري الفرنسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:24 صباحاً - واصل باريس سان جيرمان زحفه نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 4-1 على ضيفه أولمبيك ليون إذ جاءت جميع الأهداف في الشوط الأول المثير.

ورفع باريس سان جيرمان المتصدر رصيده إلى 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني قبل خمس مباريات على نهاية الموسم، بينما يحتل ليون المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وسجل سان جيرمان هدفين في ست دقائق إذ أخطأ نيمانيا ماتيتش في إبعاد تمريرة عرضية لتسكن شباك فريقه بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضاعف لوكاس بيرالدو تقدم أصحاب الأرض.

وأحرز جونسالو راموس الهدف الثالث لسان جيرمان بضربة رأس في الدقيقة 32 قبل أن يقلص إرنست نواماه الفارق لليون بعدها بخمس دقائق بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

ثم سجل راموس هدفه الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما انطلق داخل منطقة الجزاء دون رقابة ليسدد في الشباك بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة.

وأتيحت الفرص للتسجيل في الشوط الثاني، لكن لم يتمكن أي فريق من إضافة المزيد من الأهداف.

وسيكون لدى ليون فرصة للثأر هذا الموسم إذ يلتقي الفريقان في نهائي كأس فرنسا يوم 25 مايو المقبل.