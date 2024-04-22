نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حزب الله” العراقي يعلن استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت كتائب حزب الله في العراق إن الفصائل المسلحة العراقية قررت استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن.

وأضافت الكتائب أن ما حدث منذ فترة قصيرة هو البداية، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في وقت متأخر أمس الأحد بعدة صواريخ من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أمريكية في سورية.