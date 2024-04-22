نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تجدد الإنذار الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين يوم أمس الأحد الماضي إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، إذ من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

وقال المركز إنه اعتبارًا من مساء أمس الأحد إلى مساء اليوم الإثنين، من المتوقع أن تشهد أجزاء من قوانغشي وقوانغدونغ وفوجيان وتشجيانغ هطول أمطار غزيرة وعواصف مطيرة.

وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تتعرض أجزاء من قوانغدونغ لأمطار غزيرة يتراوح منسوبها ما بين 100-180 مليمترًا في الساعة.

وتم حث الحكومات المحلية على قطع إمدادات الطاقة الخارجية الخطرة وتعليق العمليات الخارجية في المناطق المفتوحة.

كما اقترح المركز اتخاذ التدابير اللازمة لتصريف المياه في المناطق الحضرية والأراضي الزراعية، والبقاء على أهبة الاستعداد لاحتمال حدوث كوارث محتملة مثل السيول الجبلية والانهيارات الأرضية والانزلاقات الطينية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يُمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.