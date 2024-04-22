استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 11:25 صباحاً - تقدم أهارون حاليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، باستقالته إلى هيرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بحسب ما أكده متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حاليفا" أعلن مسؤوليته عن هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وقال في خطاب استقالته إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم تؤد المهمة التي تدربت عليها".

وأضاف: "منذ ذلك الوقت، أحمل هذا اليوم الأسود معي كل يوم وكل ليلة، بل أنني أحمل معي أيضًا ألم الحرب وتهديداتها".

وذكر أنه يتحمل مسؤولية الفشل الذي أدى إلى وقوع هجمات السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

ومن المفترض أن ينهي الجيش تحقيقه في أسباب فشله بمنع تلك الهجمات، ويسلم النتائج إلى رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، بداية يونيو.