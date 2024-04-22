العالم اليوم - أسواق أوروبا تفتح مرتفعة بدعم من ترقب نتائج أعمال بنوك كبرى

انتم الان تتابعون خبر أسواق أوروبا تفتح مرتفعة بدعم من ترقب نتائج أعمال بنوك كبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:24 مساءً - استهلت الأسهم الأوروبية جلسة الاثنين على ارتفاع مع ترقب المتعاملين لنتائج أعمال عدة بنوك كبيرة، بينما قفز سهم شركة جالب البرتغالية إلى أعلى مستوى في 16 عاما إثر نتيجة إيجابية للتنقيب عن الغاز في ناميبيا.

بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة مدفوعا بمكاسب البنوك 0.5 بالمئة.

وستكون أرباح البنوك الأوروبية في دائرة الضوء هذا الأسبوع إذ يبحث المتعاملون عن صورة أوضح حول ما إذا كانت أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تعزز الأرباح أو ما إذا كان ارتفاع أسعار الأسهم على مدار العام سيبدأ في فقدان زخمه.

وسيعلن كل من بنك بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وباركليز ولويدز عن أرباحهم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن الأسهم التي حققت مكاسب قوية، قفز سهم جالب إنرجيا 17 بالمئة بعد أن قالت الشركة البرتغالية إن حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة مليارات برميل من النفط.

وكسب سهم ألستوم 4.9 بالمئة بعد أن وافقت شركة تصنيع القطارات الفرنسية على بيع وحدة أعمال إشارات السكك الحديدية التقليدية في أميركا الشمالية لشركة تصنيع أنظمة السكك الحديدية الألمانية كنور بريمس مقابل حوالي 630 مليون يورو (671 مليون دولار).