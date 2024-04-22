نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة ماتي.. وزير الأعمال الإيطالي يزور القاهرة لمقابلة 5 وزراء مصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أدولفو أورسو وزير الأعمال الإيطالي ورئيس مبادرة "منتج صنع في إيطاليا"، عن زيارته المرتقبة اليوم الإثنين إلي القاهرة، لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية واجتماعات ريادة الأعمال، وذلك في إطار المبادرات الإيطالية لخطة ماتي لإفريقيا.

ومن المقرر عقد اجتماعات مؤسسية رفيعة المستوى تهدف إلى توطيد التعاون بين البلاد وتعميق العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وسيلتقي أورسو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية عمرو طلعت لمناقشة الملفات المدرجة في إعلان مجموعة السبع الخاص بالصناعة، التكنولوجيا، الرقمنة واقتراح إيطاليا بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في إفريقيا، كما سيتم مناقشة ملفات متعلقة بدعم إيطاليا لعملية الرقمنة في مصر.

ولاحقا سيلتقي الوزير أورسو وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير لمناقشة الشراكات في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة والدعم الذي يمكن أن تقدمه إيطاليا للشركات المصرية المتوسطة والصغيرة، مع تركيز خاص على أربعة مجمعات صناعية تم تحديدها أثناء زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى مصر مؤخرا.

وفي النهاية، فإنه من المقرر عقد لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لبحث سياسات البلدين في مجال استخلاص ومعالجة المواد الخام الحيوية وتحديد شراكات محتملة في هذا المجال.

وسيتم التركيز على قطاع الطاقة المتجددة، حيث سيتم عقد لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لمناقشة الاستثمارات والربط بين الشبكات الإيطالية والمصرية.



وفي نفس اليوم، ستعقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول الطاقة المتجددة بمشاركة الوكالات والشركات المختصة بالبلدين مثل المركز التجاري الإيطالي، ساتشي SACE، شركة الودائع النقدية والقروض CDP، شركة دانيلي Danieli، شركة بريزميان Prysmian، شركة تيرنا Terna، شركة تشيزي Cesi ومؤسسة RS4 Africa.

ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الإيطالية ووكالة الفضاء المصرية في حضور الوزيرين اورسو ووزيرة التعاون الدولي المصرية.

وفي النهاية سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول مجال الرقمنة بمشاركة الوكالات والشركات المختصة بالبلدين من بينهم المركز التجاري الإيطالي، ساتشي SACE، شركة الودائع النقدية والقروض CDP، شركة انفراتيل Infratel.