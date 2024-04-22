نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 3 إسرائيليين جراء عملية دهس في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح إثر عملية دهس غربي القدس، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذي هذه العملية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن "3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة إثر عملية الدهس التي جرت في حي روميما غربي القدس".

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية، في منشور عبر منصة “إكس”: “تلقينا بلاغًا حول حادث دهس أصاب 3 من المارة في شارع تخليت مردخاي بالقدس”.

وأضافت أن اثنين من المشتبه بهم فرا من المكان، وعُثر على سلاح من نوع "كارلو"، وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في المكان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت اليوم عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن المشتبه في تنفيذهما الهجوم لإذا بالفرار، بينما تم العثور على بندقية أوتوماتيكية.

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، قالت إنها تعالج شخصين صدمتهما سيارة بالقرب من حي "روميما" بالقدس الغربية.

