العالم اليوم - القبض على فلسطينيين بشبهة دهس يهود متشددين في القدس

انتم الان تتابعون خبر القبض على فلسطينيين بشبهة دهس يهود متشددين في القدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:21 مساءً - ألقت الشرطة الإسرائيلية الاثنين، القبض على شخصين يشتبه بأنهما دهسا بسيارتهما مجموعة من اليهود المتشددين في القدس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص منهم بجروح طفيفة.

وأظهرت لقطات للحادث، التقطتها كاميرا مراقبة وبثتها وسائل إعلام إسرائيلية، سيارة تدهس ثلاثة يهود متشددين، ما أدى لقفز اثنين على الأقل بسبب الارتطام فوق السيارة.

وظهر في المقطع خروج شخصان من السيارة، ومعهما مسدس، ويبدو أنهما كانا يحاولان إطلاق النار، لكنهما تحسسا المسدس قبل أن يهربا.

وأعلنت الشرطة أنها عثرت على المشتبه بهما بعد فرارهما من مكان الحادث واختبائهما بالقرب من محل تجاري مغلق.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأحدث الذي يضرب المدن والبلدات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.

مقتل مراهق إسرائيلي

من جهة أخرى، كانت السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مشتبه به في قتل مستوطن يهودي بالضفة الغربية يبلغ من العمر 14 عاما.

وأثار اختفاء المراهق هذا الشهر أعمال شغب من جانب مستوطنين إسرائيليين في عدة مجتمعات فلسطينية.

وأكد بيان مشترك صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) والشرطة الإسرائيلية والجيش، الاثنين، أن أحمد دوابشة (21 عاما)، اعتقل خلال مداهمة ليلية في قرية دوما الفلسطينية.

في سياق متصل أكد مسؤولو صحة فلسطينيون إن فلسطينيا واحدا على الأقل قتل، وأصيب العشرات في أعمال شغب ومواجهات مع المستوطنين.