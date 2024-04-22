نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أمير الكويت يتوجه إلى الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الأميري في الكويت، عن مغادرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق له، إلى المملكة الأردنية يوم غد الثلاثاء، وذلك في زيارة دولة.

وكان الشيخ مشعل الأحمد قد عين رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله الصباح نائبًا عنه أثناء غيابه.

وبعد توليه الحكم عقب وفاة أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح، قام أمير الكويت بجولة خليجية شملت السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات.

وتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والأردن يعود إلى عام 1961. ويرتبط البلدان باتفاقيات شراكة وتعاون عددها نحو 73 اتفاقية في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الاقتصادي تولي الكويت أهمية كبيرة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع الأردن إذ تحتل الاستثمارات الكويتية هناك المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الاستثمارات العربية في المملكة، بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار موزعة على قطاعات عدة أبرزها السياحة والصناعة الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.

