العالم اليوم - الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 03:24 مساءً - انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الاثنين، إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2354.61 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.9 بالمئة إلى 2368.90 دولار.

وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة.

وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجلته في 12 أبريل، عندما لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن مع تراجع الأسهم عالميا.

واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأٍسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في مؤسسة "أكتيف تريدز" إن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة قد يؤكد المخاوف السائدة من استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، وهي توقعات سلبية للذهب.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 27.68 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.05 دولار ونزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1009.65 دولار.