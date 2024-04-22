العالم اليوم - تباطؤ الطلب يهبط بصادرات الهند من الألماس المصقول بـ27.5%

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ الطلب يهبط بصادرات الهند من الألماس المصقول بـ27.5% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 03:24 مساءً - تراجعت صادرات الهند من الألماس المقطع والمصقول في 2023/2024 بنسبة 27.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.97 مليار دولار، بسبب تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.

وقال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، الاثنين، إن انخفاض الصادرات أجبر أكبر شركة صقل ألماس في العالم على خفض وارداتها من الألماس الخام 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق عليه إلى 14.27 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 31 مارس.

واستجابة لانخفاض الطلب على الصادرات، علق القطاع طوعا واردات الألماس الخام لمدة شهرين اعتبارا من 15 أكتوبر 2023.

وقال فيبول شاه رئيس مجلس إدارة المجلس إن تعليق واردات الألماس الخام ساعد في معالجة الاختلال في العرض والطلب مما أدى إلى تأثير إيجابي على أسعار الألماس المصقول في الربع المنتهي في مارس.

وأضاف شاه: "يناقش المجلس مع شركات مناجم الألماس العالمية زيادة الاستثمارات في تعزيز ترويج شامل للألماس والمجوهرات الماسية في الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط بما يشمل الهند".

وقال شاه إن صادرات الهند من المجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص ارتفعت 62 بالمئة تقريبا في 2023/2024 إلى 6.79 مليار دولار مع زيادة الشحنات إلى الإمارات بأكثر من الضعف بسبب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الهند والإمارات.