‏رئيس الوزراء العراقي: جرى التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية في مجال النقل تضم تركيا والعراق والإمارات وقطر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوقيع على مذكرة تفاهم رباعية في مجال النقل تضم تركيا والعراق والإمارات وقطر.

وأكد الرئيسان العراقي عبداللطيف رشيد والتركي رجب طيب أردوعان، على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود.

وفي وقت سابق، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) شنّ غارات جوية في العراق وسوريا ضد فصائل موالية لطهران وقوات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان سنتكوم أن القوات ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا بينها مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات.