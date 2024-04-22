نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال 13 مستوطنا حاولوا إدخال شاة إلى باحات الأقصى كقربان عشية الفصح اليهودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "واينت" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الاثنين 13 شابا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاما كانوا يعتزمون إدخال شاة إلى المسجد الأقصى لتقديمها كقربان عشية عيد الفصح.

وقالت الشرطة إن الشبان حاولوا إخفاء معزاة من بين أمور أخرى، في عربة أطفال.

وكانت جمعيات استيطانية أعلنت أنها ستمنح من ينجح بإدخال القرابين إلى حرم المسجد الأقصى، مكافآت مالية قد تصل إلى 20 ألف شيكل.

وقال موقع "واينت" إن "هذا الاستفزاز المتعمد يحدث سنويا في المسجد الأقصى، حيث يحاول المتدينون الوصول إلى المكان وتقديم ذبيحة عيد الفصح".

ويمتد عيد الفصح اليهودي من اليوم الاثنين 22 أبريل ولغاية الثلاثاء المقبل في 30 أبريل، وتحاول مجموعات يهودية في كل عام الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى للاحتفال.