نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع السويدي يلمح لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر وزير الدفاع السويدي بول جونسون أن بلاده لا تستبعد تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، مشيرا إلى أن ستوكهولم تركز حاليا على تقديم المساعدة المالية لكييف.

وقال وزير الدفاع السويدي: "أنا لا أستبعد مثل هذا الاحتمال (توريد أنظمة باتريوت إلى كييف)، لكننا الآن نركز على المساهمات المالية".

ووعد جونسون بأن "تقوم السويد بتزويد أوكرانيا بأنظمة أخرى يمكن أن تقلل من الحاجة إلى باتريوت".

هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات لأوكرانيا هذا الوضع.

وسبق أن حذرت روسيا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التوصل إلى تسوية، وتشارك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.

كما أكدت أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق بالكامل، بغض النظر عن حجم الدعم الغربي لنظام كييف، والذي لن يؤدي إلا لإطالة احتضاره والمزيد من قتل الأوكرانيين.