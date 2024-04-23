وزير الأعمال الإيطالي يؤكد أهمية التعاون مع مصر بالمجالات التي تحتاجها بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أوروسو على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته الحالية إلى مصر تعزيز التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية.

وأكد في تصريحات أن روما تعتبر مصر شريكا استراتيجيا منذ زمن طويل، مشيرا إلى أنه هذه الشراكة لا بد وأن تستمر بشكل أعمق في إطار التوجه نحو البحر المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، موضحا أن مصر وإيطاليا يعدان بمثابة جسرا بين أوروبا وإفريقيا وشرق المتوسط.

وقال إنه بحث اليوم مع وزير تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إقامة مركز للذكاء الاصطناعي وهو أحد أهداف رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع الصناعية، موضحا أنه بحث مع الوزير التعاون فى مجال إنتاج الألياف الضوئية والكابلات لتصل إلى أوروبا وإيطاليا عبر مصر.

وأردف قائلا إنه بحث مع وزير التجارة والصناعة احمد سمير تنفيذ مشروعات رائدة للمدن الصناعية في مجالات الجلود والآثار والرخام في إطار خطة ماتي لإفريقيا.

وأفاد بأن مباحثاته مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تركزت على ثلاث محاور هي التعاون في مجالي البترول والغاز في ضوء نجاح شركة ايني وكذلك مناقشة الموارد الأولية المهمة المطلوبة في صناعة التكنولوجيا الخضراء النظيفة بينما المحور الثالث تناول الطاقة المتجددة بما في ذلك أمونيا والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى مشاركته غدا في ندوة حول الطاقة المتجددة بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر والشركات الإيطالية والمصرية، مؤكدا على اهتمام روما بالموارد المادية وهو قطاع مهم للتنمية والاقتصاد المصري.

وأضاف أن خطة ماتي لافريقيا تتضمن تمويلا يقدر بـ 5 مليارات يورو وهي للخطة التي وضعتها رئيسة وزراء إيطاليا للتعاون بين أوروبا وإفريقيا، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لخطة ماتي تشمل 9 دول مؤكدا على اهتمام أوروبا أن تكون مستقلة في الحصول على المواد الأولية فى ضوء لائحة المواد الخام الأوروبية التي سوف يتم الاعلان عنها قريبا.

وأكد على أهمية التعاون مع مصر في مجال المواد الأولية التي تحتاجها إيطاليا وأوروبا مشيرا إلى إنه اتفق مع الوزراء المصريين على وضع خطة للعمل تكون الأساس للتعاون على أن يتم التوقيع على اتفاقيات في مرحلة لاحقة.