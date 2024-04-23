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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| حادث تحطم طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية يؤدي إلى مصرع 10 أشخاص " شاهد بالفيديو"،أعلنت البحرية الماليزية عن وفاة 10 أشخاص في حادث تصادم طائرتي هليكوبتر خلال التدريب الخاص بها،

و ذلك وثَّق من خلال مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" لحظة تحليق نحو 8 طائرات في جوّ مشتركة.

بعد وقت قصير من ظهور الطائرات، تحطمت طائرتان من الأسطول بشكل مفاجئ، دون توافر مزيد من التفاصيل حول الحادث حتى الآن.