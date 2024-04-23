نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - غارة إسرائيلية بطيران مسيَّر استهدفت سيارة في محيط هذه البلدة بجنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية صباحية، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 إبريل 2024، بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة عدلون جنوب لبنان.

ووفقًا لمعلومات وأخبار عاجلة، فإن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف سيارة في منطقة أبو الأسود - الزهراني، مع قصف مدفعي يستهدف المنطقة الواقعة بين طيرحرفا وعلما الشعب.

جدير بالذكر، أنَّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف عدد من المناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، صباح اليوم.

الهجوم الإسرائيلي هذا يأتي في سياق التصعيد الحالي الذي يشهده الصراع بين الطرفين.