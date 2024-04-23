العالم اليوم - بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بعد انفصال عجلتها

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بوينغ بعد انفصال عجلتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 08:22 صباحاً - تعرضت طائرة من طراز بوينغ 737 لأضرار بعد انفصال عجلة الهبوط الرئيسية عن الطائرة أثناء الإقلاع من مطار جوهانسبرغ، ما أدى لهبوطها اضطراريا دون الإبلاغ عن إصابات.

والطائرة واحدة من أسطول طائرات شركة "FlySafair" كانت متجهة من مطار جوهانسبرغ إلى مطار كيب تاون الدولي.

وتُظهر اللقطات التي أعقبت الحادث المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا جسيمة مع تسرب سائل يشتبه في أنه سائل هيدروليكي إلى الأرض أسفل الطائرة.

وأكدت سلطات الطيران في جنوب إفريقيا أنها ستحقق في الحادث لمعرفة سبب انفصال العجلة عن بقية هيكل الطائرة.

هذا الحادث هو تقريبًا نسخة من حادث مماثل آخر يتعلق بطائرة بوينج 777 تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" أثناء مغادرتها مطار سان فرانسيسكو الدولي في 7 مارس 2024.