نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثلو الولايات المتحدة بمهرجان أسوان: نسعى لتعزيز إلتزامنا بدعم صانعي الأفلام الموهوبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أولى أيام ورشة العمل والانتاج الابداعي في مهرجان أسوان تحت رعاية السفارة الامريكية بالقاهرة وبالشراكة مع فيلم اندبندنت.

ووفق بيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، فقد بدأت الورشة تحت إشراف اثنين من صانعي الأفلام الأمريكيين أفريل سبيكس وكيلي توماس.

وتهدف الورشة إلى دعم وتعزيز التعبير الإبداعي لصانعي الأفلام المصريين من خلال الأفلام القصيرة، حيث أن هذه الورشة مفتوحة لصانعات الأفلام الناشئات من أسوان والمحافظات المحيطة بها اللاتي لديهن فكرة لفيلم قصير.

وقالت كيت ووكر، من مؤسسة فيلم اندبندنت، إن "شركة فيلم اندبندنت تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في القاهرة منذ ما يقرب من عشر سنوات، لتوفير التعليم والإرشاد والتعاون المتبادل بين صانعي الأفلام في الولايات المتحدة ومصر".

وأضافت: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لمواصلة العمل مع أصدقائنا وزملائنا في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة لبدء ورشة العمل الإبداعي هذه مع المنتجين الأمريكيين المخضرمين أفريل سبيكس وكيلي توماس في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ونحن نتطلع إلى تعزيز التزامنا بدعم صانعي الأفلام الموهوبين والتعاون معهم هنا في أسوان".

بينما قالت أفريل سبيكس، أن "بعض من أعظم القصص والمواهب في العالم موجودة هنا في مصر، متابعة: "إنني أتطلع إلى رؤية مشاريع ورش العمل هذه تتطور إلى أفلام كاملة والاستمرار في تمكين الأصوات الجديدة هنا في مصر التي يحتاج العالم إلى معرفتها وسماعها".

وفي يوم الافتتاح، أعربت كيلي توماس عن سعادتها بتواجدها في مهرجان أسوان والالتقاء بصانعي أفلام جدد، حيث قالت في تصريحات تلفزيونية إنه ا ستقوم بتدريس ورشة عمل لبعض صانعات الأفلام جاءوا للمشاركة وتطوير مشاريعهن الفنية بشكل أكبر، وأضافت أن لديهن أصوات متنوعة وقصص مثيرة للاهتمام.

وقالت إنه من الرائع عرض أعمال النساء، وعن النساء، وكذلك إعطاء مساحة للنساء للتعاون والتواصل في مهرجان عالمي مثل مهرجان أسوان.