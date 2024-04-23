نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معبر رفح وجهود مصر لتقديم المساعدات لغزة.. يعمل منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإيرلندي إلى زيارة معبر رفح للاطلاع على الجهود الجادة التي تبذلها مصر لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، منذ بدء الحرب.

أكد شكري أن المعبر يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، باستثناء أيام قليلة توقف فيها بسبب القصف، مشيرًا إلى استمرار جهود مصر من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل لتلبية احتياجات القطاع.

وأثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، أكد شكري أن الكميات المقدمة حتى الآن لم تصل لمستوى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وعبر عن استيائه من تقرير أصدرته الأونروا حول ادعاءات تورط موظفيها في أعمال إرهابية، ووصفه بأنه "مؤسف"، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن تؤثر هذه الادعاءات على قدرة الأونروا على دعم الشعب الفلسطيني في مناطق مختلفة، وتلبية احتياجاته للتعليم والرعاية الصحية.