نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران وإسرائيل.. حرب الشوكة والسكينة التي لم تهدأ بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت جولة من التصعيد بين إيران وإسرائيل، عندما شنت الأخيرة غارة جوية استهدفت المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية المجاور للسفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، من بينهم قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد محمد رضا زاهدي، وسبعة ضباط آخرين في الحرس الثوري الإيراني.

توعد إيران

وكانت السلطات الإيرانية، توعدت برد قاسٍ على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

رد إيران

وشنت إيران هجومًا ضد إسرائيل، بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمتها بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وجرى تدمير أغلبها، بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مدعومة بقوات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

السخرية من الرد الإيراني على هجوم إسرائيل

سادت حالة من السخرية في الشارع الإيراني من الهجوم الذي لم يدمر أي هدف في إسرائيل، بل أظهر ضعف النظام، فيما رأى على نوري زادة الباحث الإيراني ومدير مركز الدراسات الإيرانية العربية بلندن، أن طهران لو استمرت في الحرب النفسية لربحت أكثر بكثير.

وكان الإيرانيون قد كشفوا عن نواياهم قبل الهجوم، ومنحوا إسرائيل وحلفاءها الوقت الكافي لإعداد أنفسهم.

رد إسرائيل

أكد مسؤولون أمريكيون، في تصريحات صحفية لشبكة بي بي سي، أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف إيران في الساعات المبكرة من يوم الجمعة.

ولم تظهر صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها بعد الضربة الإسرائيلية، "أي أضرار جسيمة" في قاعدة أصفهان الجوية في إيران.