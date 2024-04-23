العالم اليوم - أرباح "بنك وربة" الكويتي تنمو 10.3% في الربع الأول من 2024

انتم الان تتابعون خبر أرباح "بنك وربة" الكويتي تنمو 10.3% في الربع الأول من 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 04:21 مساءً - ارتفعت أرباح بنك وربة الكويتي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري المنتهية في 31 مارس 2024.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 4.7 مليون دينار (15.25 مليون دولار)، ما يعادل 2.17 فلس ربحية للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 4.3 مليون دينار، ما يعادل 1.97 فلس ربحية للسهم الواحد في ذات الفترة من العالم 2023، بنسبة نمو بلغت 10.3 بالمئة؜ و 10.2 بالمئة على التوالي.

وشهدت جميع المؤشرات المالية الرئيسية للبنك مساراً تصاعدياً ونمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك 318.8 مليون دينار، كما في نهاية مارس من العام الجاري 2024، وذلك مقارنة بـ 315.4 مليون دينار، في نهاية العام السابق 2023؜.

وبلغ إجمالي أصول بنك وربة 4.9 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل 3.6 مليار دينار مقارنة بنحو 3.5 مليون دينار، في نهاية العام السابق 2023 بنسبة نمو 3.9 بالمئة.

و بلغ إجمالي حسابات المودعين 2.9 مليار دينار كما في 31 مارس 2024.

و فيما يتعلق بمؤشرات الربحية، فقد شهدت صافي إيرادات التمويل نموا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 46.5 بالمئة لتصل إلى 13.2 مليون دينار، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 18.4 مليون دينار لفترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو 21.5 بالمئة ،مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما انخفضت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 53 بالمئة مقارنة بـ 56 بالمئة في الربع الأول من العام السابق.