أبو عبيدة: القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب "القسام" في كلمة يوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وأضاف أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها.

- لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار.

- 200 يوم ومقاومتنا في غزة شامخة وراسخة كشموخ ورسوخ جبال فلسطين.

- لم نوثق إلا النذر اليسير من ضربات عناصرنا.

- ستستمر ضرباتنا وستتخذ أشكالا جديدة ومتنوعة.

- شهد العالم بأس عناصرنا وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات الجيش الإسرائيلي وإنما وقت انسحابه.

- 200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين.

- نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم.