العالم اليوم - حزب الله يشن أعمق هجوم داخل إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 05:18 مساءً - قالت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران، الثلاثاء، إنها نفذت هجوما بمسيرات استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، وهي أبعد نقطة تصل لها هجمات الجماعة داخل إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس لديه علم بقيام حزب الله بقصف أي من منشآته، لكنه قال في وقت سابق من، الثلاثاء، إنه اعترض"هدفين جويين" قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل.

وأوضح حزب الله أنه تحرك ردا على هجوم إسرائيلي سابق أسفر عن مقتل أحد مسلحيه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل اثنين من حزب الله في ضربات جوية شنها على جنوب لبنان.

وأكد حزب الله في وقت لاحق مقتل مقاتله حسين عزقول لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ضربة منفصلة شنها الليلة الماضية أسفرت عن مقتل عنصر في وحدة النخبة التابعة لحزب الله وهي قوة الرضوان، ولم يؤكد حزب الله مقتله.

وأودت الضربات الإسرائيلية بحياة نحو 270 من مقاتلي حزب الله ونحو 50 مدنيا منذ أكتوبر.

وأسفر إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة عن مقتل نحو 12 جنديا إسرائيليا ونصف هذا العدد من المدنيين.

وأدى القصف إلى نزوح عشرات الآلاف من الجانبين.