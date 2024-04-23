نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 28 إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "مأساة جراء انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي يحمل على متنه 77 مهاجرا بينهم أطفال. هناك 28 مفقودا على الأقل و16 قتيلا"، من دون أن تذكر تاريخ وقوع الحادثة.

وأضافت أن الفرع المحلي للمنظمة الدولية للهجرة "يدعم السلطات المحلية عبر جهود البحث والإنقاذ".

ويعد الحادث الأخير ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ "طريق الهجرة الشرقي".

وغرق قارب آخر كان يقل أكثر من 60 شخصا قبالة ساحل غودوريا في شمال شرق جيبوتي في 8 أبريل، حسب المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الإثيوبية في جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية حينها إنه تم العثور على جثث 38 مهاجرا، بينهم أطفال، بينما كان ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السفارة في جيبوتي إن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من جيبوتي إلى اليمن.

وكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" في البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاع أو الكوارث الطبيعية، أو السعي لفرص اقتصادية أفضل.