نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يوجه نداء عاجلا لسكان شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يوم الثلاثاء، تحذيرا لسكان شمال قطاع غزة.

وقال أدرعي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنذار عاجل إلى المتواجدين في منطقة بيت لاهيا في بلوكات رقم 1778، 1774، 1761، 1765".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "أنتم تتواجدون في منطقة قتال خطيرة".

وتابع قائلا إن "جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية وعناصر حماس في المنطقة".

وأردف أدرعي قائلا "من أجل سلامتكم وأمنكم يدعوكم جيش الدفاع لإخلاء المنطقة فورا والتوجه نحو المآوي المعروفة في البلوكات رقم 1770، 1766".

واختتم الناطق باسم الجيش تحذيره بالقول: "وأعذر من أنذر".

ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة على موقعه الرسمي وقال معلقا: "يرجى الانتباه والتدقيق في هذه الخريطة فكل من يرى رقم البلوك الذي يقطن به أو متواجد بالقرب منه عليه تعقب ومتابعة تعليمات جيش الدفاع عبر وسائل الإعلام المختلفة والانصياع لها".

وذكر في البيان أن الجيش يتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم معتمدا كل ما توفر من وسائل، مشيرا إلى أنه يعمد دائما على توجيه الرسائل لسكان غزة من خلال مطالبتهم بإخلاء المناطق المستهدفة والتي تشكل هدفا لنشاطات الجيش وتوجيههم بكافة الطرق الممكنة منها نشر خرائط تتضمن قائمة بلوكات بأرقامها كوسيلة معرفة يعتمد عليها سكان غزة كإعلام وخبر تجنبا لأذيتهم وحفاظا على حياتهم