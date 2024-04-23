‏"حزب الله" يستهدف جنودا إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء، استهدافه لجنود إسرائيليين ومواقع عسكرية مهمة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، وتجمعين ‏لجنود الجيش الإسرائيلي بحرش راميم وتلة الكرنتينا".

وقال "حزب الله" في بيان:‏ "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

وأوضح "حزب الله": "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأكد في بيان: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما أضاف في بيان آخر: "‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا وأفادت مراسلتنا اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الزهراني جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أحد قياديي "حزب الله".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.