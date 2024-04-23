نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوناك يعلن عزم بريطانيا نشر مقاتلاتها في بولندا عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة تعتزم نشر مقاتلاتها من طراز "تايفون" في بولندا عام 2025.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وارسو: "يمكنني أيضا أن أعلن أننا سننشر مقاتلات "تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية هنا في العام المقبل، مما يوضح مدى جدية تعاملنا مع هذه القضية (توفير الدفاع الجوي في بولندا)، نريد المساعدة في دوريات المجال الجوي البولندي".

وصرحت القيادة الميدانية للقوات البولندية، إن سلاح الجو البولندي اضطر في الأسابيع الأخيرة لإطلاق مقاتلاته عدة مرات بسبب "نشاط الطيران الروسي بعيد المدى".

وصرح الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق أن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. ولاحقا نوه في بيان منفصل بأن بلاده لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن نشر الأسلحة النووية.