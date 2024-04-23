نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: الصواريخ التي أطلقت نحو سديروت وعسقلان كانت من شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الثلاثاء إن الصواريخ التي أطلقت نحو سديروت وعسقلان كانت من بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وصرح الجيش بأنه تم صباح يوم الثلاثاء رصد أربع إطلاقات عبرت من منطقة بيت لاهيا باتجاه مدينة سديروت، وإطلاق آخر عبر من منطقة مدينة غزة باتجاه منطقة زيكيم.

وأكد أن جميع الصواريخ تم اعتراضها بنجاح من قبل مقاتلات الدفاع الجوي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في المنطقة التي تم إطلاق منها هذا الصباح باتجاه سديروت وزيكيم.

وأشار إلى أن طائرات سلاح الجو بالتعاون مع مركز إطفاء القيادة الجنوبية وفرقة غزة، نفذت غارات على عدة أهداف في المنطقة التي تم الكشف إطلاق منها، من بينها محاور عملياتية وبنى تحتية ومنصة إطلاق صواريخ جاهزة للهجوم.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي وصفها بأنها منطقة خطيرة للغاية.

وقال أفيخاي أدرعي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنذار عاجل إلى المتواجدين في منطقة بيت لاهيا في بلوكات رقم 1778، 1774، 1761، 1765".

وأضاف الناطق باسم الجيش "أنتم تتواجدون في منطقة قتال خطيرة".

وتابع قائلا إن "جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية وعناصر حماس في المنطقة".

وأردف أدرعي قائلا "من أجل سلامتكم وأمنكم يدعوكم جيش الدفاع لإخلاء المنطقة فورا والتوجه نحو المآوي المعروفة في البلوكات رقم 1770، 1766".