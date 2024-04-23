العالم اليوم - اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة "رشوة"

انتم الان تتابعون خبر اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة "رشوة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:24 مساءً - أفادت لجنة تحقيق روسية باعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة.
وقالت وكالات إنفاذ القانون لوكالة تاس إن التحقيق سيسعى إلى اعتقال نائب وزير الدفاع إيفانوف.
وأوضح السكرتير الصحفي للرئيس ديمتري بيسكوف أنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال نائب وزير الدفاع، كما جرى إبلاغ وزير الدفاع سيرغي شويغو مسبقًا.
ويشتبه في أن نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، الذي أُبلغت لجنة التحقيق باحتجازه سابقًا، بتلقي رشوة لا تقل عن مليون روبل.
من هو تيمور إيفانوف؟
- من مواليد 15 أغسطس 1975 في موسكو، وتخرج من كلية الرياضيات الحاسوبية والرياضيات بجامعة موسكو الحكومية عام 1997؛
- في الفترة 1997-1999، عمل في مناصب عليا في المنظمات التجارية.
- من 1999 إلى 2002 - مستشار إدارة بناء المنشآت النووية بوزارة الطاقة الذرية.
- في الفترة 2002-2006 - مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة Rosenergoatom.
- من عام 2006 إلى عام 2010، شغل مناصب نائب الرئيس، ثم النائب الأول لرئيس شركة CJSC Atomstroyexport.
- في 2010-2012 - المسؤول عن مجموعة العمل المعنية بكفاءة استخدام الطاقة التابعة للجنة الحكومية لمجمع الوقود والطاقة.
- من مارس 2013 إلى مايو 2016 - المدير العام لشركة JSC Oboronstroy.
- في مايو 2016، تم تعيينه نائبًا لوزير الدفاع، مسؤولاً عن تنظيم إدارة الممتلكات وإسكان القوات والإسكان والدعم الطبي.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة "رشوة" .. في رعاية الله وحفظة