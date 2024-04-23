العالم اليوم - اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة "رشوة"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:24 مساءً - أفادت لجنة تحقيق روسية باعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة.

وقالت وكالات إنفاذ القانون لوكالة تاس إن التحقيق سيسعى إلى اعتقال نائب وزير الدفاع إيفانوف.

وأوضح السكرتير الصحفي للرئيس ديمتري بيسكوف أنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال نائب وزير الدفاع، كما جرى إبلاغ وزير الدفاع سيرغي شويغو مسبقًا.

ويشتبه في أن نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، الذي أُبلغت لجنة التحقيق باحتجازه سابقًا، بتلقي رشوة لا تقل عن مليون روبل.

من هو تيمور إيفانوف؟