نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين تقدم إحاطة معمقة حول الانتهاكات الإسرائيلية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال دورته غير العادية المنعقدة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يوم الأربعاء، استقبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين السيدة فرانشسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واستمع المجلس لإحاطة معمقة قدمتها المقررة الخاصة حول أعمالها وتقاريرها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين خلال فترة ولايتها، استنادًا إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان، حيث أطلعت المقررة الخاصة مجلس الجامعة على رصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس 2024، المعنون "تشريح إبادة جماعية" " Anatomy of a Genocide"، والذي قدّم تحليلًا قانونيًا ُمحكمًا حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني موضحةً صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكرى.



ورحب المجلس بالتوصيات التي قدمتها إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.



وقد عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة ألبانيز، وعبروا عن تقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس على التضامن مع السيدة ألبانيز إزاء حملات التشويه والتحريض الإسرائيلية التى تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في فلسطين.