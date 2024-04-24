عاجل - حماس توجه رسالة لـ إسرائيل (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - حماس توجه رسالة لـ إسرائيل (تفاصيل).. أكد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، أن المقاومة تمتلك القدرة على الاستمرار في قتال العدو لفترات طويلة، موجهًا الشكر للمقاومة في لبنان والعراق واليمن التي تكبد العدو خسائر كبيرة.

جيش الاحتلال يعلن: سنهاجم 4 كتائب من حماس متبقية في رفح

وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، أنه "سيمضي قدما" في عمليته ضد رفح في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن 4 وحدات قتالية تابعة لحركة حماس موجودة في المدينة.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد مينسر في مؤتمر صحفي: "ستمضي إسرائيل قدما في عمليتها لاستهداف حماس في رفح".

وأضاف: "هناك 4 كتائب من حماس متبقية في رفح، لا يمكن أن تكون محمية من إسرائيل. سنهاجمها".

وذكر مينسر أنه تمت تعبئة "لواءين احتياطيين للقيام بمهام دفاعية وتكتيكية في غزة".

ووفقا للمتحدث باسم حكومة الاحتلال، قضى الجيش الإسرائيلي على "ما لا يقل عن 18 أو 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس".

ويشدّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستمضي قدمًا في الهجوم على رفح حيث يتجمّع أكثر من 1.5 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، وفق الأمم المتحدة.

وتقول إسرائيل إنها ستعمل قبل بدء الهجوم على إخلاء المدينة من المدنيين.

وتعارض الولايات المتحدة هجوما بريّا على رفح، كذلك عبّرت دول عدة عن قلقها إزاء ذلك، بينما اعتبرت منظمات غير حكومية أن إجلاء المدنيين من رفح أمر غير ممكن.

وقال مينسر الأربعاء إن "ما لا يقلّ عن 26 ألف إرهابي قتلوا أو اعتقلوا أو أصيبوا في ساحة المعركة".

