نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم: التقارب المصري الصيني نموذج يحتذى به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق حفل تقديم كتاب الرئيس الصيني، شي جين بينج، حول الحكم والإدارة، اليوم في القاهرة، بحضور دو تشانج يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ولياو لي تشيانج، سفير الصين بمصر، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، والسفير حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممثل عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والأفريقية والعربية بمجلس الشيوخ.

وفي كلمته، أكد إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن العلاقات المصرية الصينية، تمتد جذورها عبر التاريخ، حاملةً معها عبق الحضارة والتواصل الإنساني.

وأضاف أن مصر تقع في قلب العالم العربي، حاملةً إرثًا حضاريًا عريقًا يمتد لآلاف السنين، فموقعها الاستراتيجي وثقافتها الغنية وتاريخها العريق، جعلها مركزًا إقليميًا هامًا، يلعب دورًا محوريًا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع أن مؤسسة "أخبار اليوم" تفتخر بكونها منارةً إعلامية عريقة، تواصل رسالتها منذ عقود في نشر الوعي والمعرفة، وتعزيز الحوار بين الثقافات، مضيفا: نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية الإعلام في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز التفاهم المتبادل.

وأكد عفيفي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد اليوم نقلة نوعية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في البلدين، فمصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

وأردف أنه وتجسيدًا لهذه الشراكة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الصين سبع مرات، بينما زار الرئيس الصيني لمصر عام 2016، وقد أثمرت هذه الزيارات عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما فيها المجال الإعلامي والثقافي.

وأوضح عفيفي أن التعاون الثقافي والإعلامي بين مصر والصين يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الترابط بين الشعبين، ونشر ثقافة السلام والتفاهم، متابعا: نحن في "أخبار اليوم" نؤمن بأهمية هذه المهمة، ونعمل جاهدين على تعزيز التبادل الثقافي والإعلامي بين البلدين.

وقال عفيفي إنّ الحوار هو السبيل الأمثل لحلّ الخلافات، وبناء علاقات إيجابية بين الدول، ونحن نؤمن بأنّ الحوار الإعلامي والثقافي يمكن أن يحل محلّ حوار العنف والمشاحنات، وأنّه يُساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول.

وأوضح أن الإعلام المصري يلعب دورًا هامًا في دعم مسيرة النهضة المصرية، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات، ونشر الوعي حول التحديات، وتحفيز المواطنين على المشاركة في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن مصر تتميز بموقعها المميز كدولة رائدة في نشر ثقافة التسامح والوسطية، متابعا؛ ونؤمن أنّ هذه القيم ضرورية لبناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا.

وأردف أن التقارب المصري الصيني يعد نموذجًا يحتذى به للعلاقات بين الدول، حيث يُجسّد مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والتعاون البنّاء.

وأكد أن مسؤولية ربط الشعوب وتقريب وجهات النظر تقع على عاتقنا جميعًا، كإعلاميين ومثقفين ومسؤولين، ونحن في "أخبار اليوم" نؤكّد التزامنا بهذه المسؤولية، ونعمل على تعزيز التعاون مع نظرائنا في الصين، من أجل بناء مستقبلٍ أفضل لشعوبنا.