‏الشرطة الأسترالية توجه اتهامات لـ 5 أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت ‏الشرطة الأسترالية، اتهامات لـ 5 أشخاص بالتخطيط لعمليات إرهابية.

وفي وقت سابق، قد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.