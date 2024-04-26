نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعما لوقف الحرب بغزة.. اعتقالات داخل الجامعات الأمريكية الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها عن حدوث اشتباكات واعتقالات داخل الجامعات الأميركية الكبرى.

فيما أقام طلاب جامعة هارفارد معسكرا داخل الحرم دعما لوقف الحرب على غزة.

وفي وقت سابق، كانت قد نفذت الشرطة الأمريكية اعتقالات واسعة في الجامعات ضد المطالبين بوقف العدوان على غزة المستمر لأزيد من 6 أشهر بدعم عسكري ومالي وسياسي من واشنطن.

وقد أغلقت جامعة هارفارد يارد بواباتها وألغت الفصول الدراسية أمس الاثنين، حيث سعت بعض الجامعات الأميركية المرموقة لنزع فتيل التوترات في الحرم الجامعي بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.