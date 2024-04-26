نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء المرحلة الثانية من الانتخابات الوطنية في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ ملايين الهنود اليوم الجمعة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الوطنية متعددة المراحل.

وستكون نتيجة التصويت الجمعة في 88 دائرة انتخابية في 13 ولاية تضم 160 مليون ناخب حاسمة بالنسبة لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، حيث يضم بعض معاقله في ولايات مثل راجستان ومادهيا براديش وأوتار براديش وماهاراشترا.

وتتوقع غالبية استطلاعات الرأي فوز مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يواجه تحالف معارضة واسع النطاق بقيادة حزب "المؤتمر الوطني الهندي" وأحزاب إقليمية قوية.

ويتنافس زعيم حزب "المؤتمر" راهول غاندي من دائرة واياناد في ولاية كيرالا الجنوبية للمرة الثانية بعد هزيمته في انتخابات عام 2019 على يد سمريتي إيراني، زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" في مدينة أميثي شمالا وهي معقل تقليدي لعائلة نهرو غاندي.

ومن بين القادة الرئيسيين الآخرين في المرحلة الثانية من التصويت شاشي ثارور من حزب "المؤتمر" ونجمة بوليوود هيما ماليني من حزب "بهاراتيا جاناتا" والممثل آرون جوفيل.

وفاز حزب "بهاراتيا جاناتا" بمقعد برلماني واحد عن سورات في ولاية غوجارات، حيث تم استبعاد مرشح حزب "المؤتمر" الاثنين الماضي بسبب وجود تناقضات في التوقيعات على الترشيح، بالإضافة إلى انسحاب مرشحين آخرين من المنافسة، مما جعل مرشح حزب "بهاراتيا جاناتا" هو الفائز.

وسينتخب نحو 970 مليون ناخب، أي أكثر من 10% من سكان العالم، 543 عضوا في مجلس النواب بالبرلمان لمدة 5 سنوات خلال الانتخابات المتعاقبة التي تستمر حتى 1 يونيو المقبل. وسيتم فرز الأصوات في 4 يونيو.

وقدرت نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الاقتراع في 19 أبريل الجاري بنحو 62% من أصل 166.3 مليون ناخب مؤهل.

وأثار ناريندرا مودي جدلا كبيرا خلال مطلع الأسبوع الجاري عندما قال إن حزب "المؤتمر" إذا تم انتخابه للسلطة، سيوزع ثروة البلاد بين "المتسللين" و"أولئك الذين لديهم المزيد من الأطفال"، في إشارة واضحة إلى المجتمع المسلم.