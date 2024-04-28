رئيس الوزراء الصيني لإيلون ماسك: الصين ستكون مفتوحة "دائمًا" أمام الشركات الأجنبية

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأن الصين ستكون مفتوحة "دائمًا" أمام الشركات الأجنبية. وقال لي خلال لقائه مالك منصة "إكس" الذي يزور الصين للمرة الثانية في غضون عام إن "السوق الصينية الواسعة ستكون دائمًا مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي"، وتعهد بأن الصين "ستواصل العمل الجاد لتوسيع الوصول إلى الأسواق"، حسبما نقلت قناة الشرق.