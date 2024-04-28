ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 8495

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 8495ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8495، وذلك منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح الأحد 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة، وطفلان، ما يرفع حصيلة الاعتقالات بعد ٧أكتوبر إلى نحو 8 آلاف و495، وفق البيان.

وتشمل المعطيات جميع حالات الاعتقال، بما في ذلك من أفرج عنهم أو ما زالوا رهن الاعتقال، وفق البيان.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 491 قتيلا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.