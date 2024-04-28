ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 8495
ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8495، وذلك منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتى صباح الأحد 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة، وطفلان، ما يرفع حصيلة الاعتقالات بعد ٧أكتوبر إلى نحو 8 آلاف و495، وفق البيان.
وتشمل المعطيات جميع حالات الاعتقال، بما في ذلك من أفرج عنهم أو ما زالوا رهن الاعتقال، وفق البيان.
وبموازاة حربه على غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 491 قتيلا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 8495 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.