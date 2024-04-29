نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المندوبة الأمريكية: واشنطن لا تتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق باعتقال قادة إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن لا تتدخل في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية ولا تؤثر على قراراتها.

أدلت المندوبة الأمريكية بهذا التصريح تعليقا على احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت إن "المحكمة الجنائية الدولية منظمة مستقلة، وهي تتخذ إجراءات دون أي تفاعل أو تدخل أمريكي".

تجدر الإشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح يوم الجمعة الماضي، على خلفية الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بأنه لن يسمح بأي محاولات من قبل هذه الهيئة "لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس".

وبحسب رئيس الوزراء، فإن التهديد باعتقال العسكريين والمسؤولين في "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" التي تمثلها إسرائيل "سيخلق سابقة خطيرة" على نطاق عالمي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية تخشى بشدة من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.