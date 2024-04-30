نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يكشف عن تكلفة بناء الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، مساء أمس الإثنين، أن الرصيف المؤقت الذي يبنيه الجيش الأمريكي قبالة ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط، لتعزيز وصول المساعدات إلى القطاع سيكلف واشنطن ما لا يقل عن 320 مليون دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، «هذا تقديرنا التقريبي في الوقت الحالي، حوالى 320 مليون دولار»، مضيفة «هذه تكلفة أولية للرصيف المؤقت».

في سياق متصل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، صورا تظهر جانبا من عمليات بناء الرصيف المؤقت على ساحل قطاع غزة.